CFR Cluj - Rapid 2-1. Dan Petrescu și-a criticat dur jucatorii la final pentru prestația din repriza a doua și a lasat de ințeles ca actualii fotbaliști ai campioanei nu sunt de nivelul celor pe care i-a antrenat el in primele doua mandate in Gruia. Totodata, SuperDan iși reproșeaza și el atitudinea de la pauza, intrucat n-a putut sa-i monteze pe clujeni pentru partea a doua a jocului, cand Rapid a reușit sa egaleze. In final, CFR a tranșat intalnirea. ...