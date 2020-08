Scapat de grijile COVID-19, boala care nu l-a afectat deloc, in conditiile in care n-a avut niciun simptom, tehnicianul de 52 de ani a atacat ultimele decizii luate in fotbalul romanesc. Antrenorul campioanei Romaniei s-a declarat foarte nemultumit de modificarile aduse de Comitetul Executiv al FRF in structura primului esalon fotbalistic. „Bursucul“ a criticat vehement Articolul Dan Petrescu, scarbit de ce se intampla in Romania: „Hai sa ne lasam de fotbal!“ apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .