- Astazi la sediul FRF (Federația Romana de Fotbal) a avut loc tragerea la sorți pentru stabilirea perechilor meciurilor de baraj, pentru promovarea in liga a treia. Astfel, caștigatoarea campionatului ligii a patra al județului Cluj, va infrunta caștigatoarea campionatului ligii a patra al județului…

- Mihai Stoica se teme de un jucator al campioanei Romaniei inaintea derby-ului CFR Cluj – FCSB, din etapa a 24-a a Ligii 1. Managerul general al ros-albastrilor este ingrijorat de ceea ce ar putea reusi veteranul Ciprian Deac in confruntarea din Gruia care va fi duminica, de la ora 21:00, in format LIVE…

- Daniel Munteanu (44 de ani), fost jucator la Foresta Suceava, Farul Constanța sau Unirea Urziceni, a povestit, in direct la GSP Live, despre comportamentul pe care Dumitru Bucșaru, fostul patron al ialomițenilor, il avea in perioada cand acesta activa la campioana din 2009 a Ligii 1. Fostul fundaș central…

- Campioana CFR Cluj a anunțat miercuri primul transfer al pauzei de mercato din iarna. Anton Maglica, un fotbalist de 31 de ani, este cea dintai achiziție a lui Dan Petrescu pentru partea a doua a sezonului.Atacantul croat a fost adus din postura de jucator liber de contract. Anton Maglica s-a desparțit…

- Basarab Panduru (52 de ani) a alcatuit cel mai bun „11” din Superliga in anul 2022. Campioana CFR Cluj, in acest sezon pe 2, da cei mai mulți jucatori, 4. Toți cei 4 jucatori de la CFR vin din compartimentul defensiv, semn al siguranței din apararea lui Dan Petrescu. CSU Craiova, Rapid și liderul actualului…

- CFR Cluj a remizat cu FC Botoșani, 1-1, iar Mihai Stoica a dezvaluit ca Gigi Becali era sigura ca trupa lui Dan Petrescu nu va caștiga. Campioana pornea ca favorita clara in disputa cu FC Botoșani, aflata la primul meci cu Flavius Stoican pe banca, dupa ce moldovenii pierdusera cu Farul, 0-8, și cu…

- Am adunat pentru voi in acest newsletter cele mai importante evenimente sportive ale saptamanii care abia a inceput. Ne așteapta ultimele 4 meciuri din Qatar, unde vom afla caștigatoarea Campionatului Mondial, restanța FCSB - CFR Cluj, care prefațeaza ultima runda a Ligii 1 inainte de pauza de iarna,…

- Dan Petrescu, tehnicianul lui CFR Cluj, considera ca golul egalizator al Botoșaniului, marcat in prelungirile partidei, a fost validat in mod eronat. Campioana a remizat in Moldova, 1-1, pierzand doua puncte importante in lupta pentru titlu. „Am pierdut doua puncte mari, mai ales ca am condus pana in…