- Formația Jeonbuk Hyundai Motors, pregatita de Dan Petrescu (55 de ani), a remizat, pe teren propriu, scor 1-1, cu Suwon Bluewings, echipa care ocupa ultimul loc al clasamentului, intr-o partida din runda cu numarul 26 din prima liga sud-coreeana. Pas greșit pentru Dan Petrescu și Jeonbuk Hyundai Motors…

- Dan Petrescu (55 de ani), antrenorul celor de la Jeonbuk, a analizat victoria obținuta de echipa sa, azi, in fața lui FC Seul, scor 2-1, intr-o partida din runda cu numarul 21 din prima liga din Coreea de Sud. „Bursucul” a spus ca a fost mulțumit de jocul echipei pe care o pregatește, in special de…

- Dan Petrescu iși continua seria buna in Coreea de Sud. Jeonbuk s-a impus in etapa a 21-a, 2-1 cu Seoul. Formația lui Dan Petrescu a ajuns la 3 victorii și o infrangere de la numirea antrenorului roman. Dupa 2-0 cu Jeju, Jeonbuk s-a impus in derby-ul cu Seoul (locul 3), scor 2-1. Dan Petrescu, o noua…

- Dan Petrescu (55 de ani), antrenorul celor de la Jeonbuk Hyundai Motors, a obținut prima victorie in campionat de la instalarea pe banca tehnica a sud-coreenilor, 2-0 in fața lui Jeju, intr-o partida din runda cu numarul 20 din K League 1. Este al doilea succes consecutiv pe care „Bursucul” il leaga…

- Dan Petrescu (55 de ani) a pierdut primul meci pe banca echipei sud-coreene Jeonbuk Hyundai Motors, 0-2 cu Gwangju in runda 19 a campionatului. Formația romanului poate incheia etapa la 20 de puncte in spatele liderului Ulsan Hyundai. Angajat de Jeonbuk dupa desparțirea de CFR Cluj, Dan Petrescu a inceput…

- Dan Petrescu a fost prezentat oficial la Jeonbuk Hyundai Motors, in Coreea de Sud. Antrenorul in varsta de 55 de ani are un obiectiv curajos, caștigarea Ligii Campionilor Asiei in urmatoarele doua sezoane și jumatate. Dan Petrescu vrea sa aduca al treilea trofeu al Ligii Campionilor Asiei in vitrina…

- Dan Petrescu și-a gasit rapid echipa dupa ce și-a reziliat contractul cu CFR Cluj. „Bursucul” a fost numit in functia de antrenor principal al echipei de sud-coreene Jeonbuk Hyundai Motors FC. Intr-un comunicat postat pe site-ul sau oficial, clubul fondat in 1994 a precizat ca Dan Petrescu, „o legenda…

- E sigur: Dan Petrescu, 55 de ani, va fi noul antrenor al celor de la Jeonbuk. „Bursucul” va caștiga 1,2 milioane de dolari pe sezon in Coreea de Sud. Petrescu urmeaza sa fie prezentat ca noul antrenor al celor de la Jeonbuk Hyundai Motors, cea mai titrata echipa din Coreea de Sud. SuperDan și-a incheiat…