Dan Petrescu a avut un discurs sincer dupa Lazio – CFR Cluj 1-0. Campioana Romaniei nu a avut nicio ocazie de gol, desi a jucat cu un om in plus inca din minutul 15. Returul de la Cluj este peste numai o saptamana. CFR Cluj a primit gol in prelungirile primei reprize, desi se afla […] The post Dan Petrescu, discurs sincer dupa Lazio – CFR Cluj 1-0: „Din avion s-a vazut diferenta!” Campioana, trei infrangeri consecutive: „Nu suntem Real Madrid sau PSG!” appeared first on Antena Sport .