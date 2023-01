Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Craiova debuteaza in 2023 cu meciul de pe „Municipal” cu FC Botoșani, sambata, 21 ianuarie, ora 20.00, in etapa 22 din Superliga, insa oltenii nu il vor avea pe banca tehnica pe Eugen Neagoe.

- Conducerea clubului Universitatea Craiova a anunțat cand iși va prezenta pe antrenor. Astfel, Eugen Neagoe va avea parte de un moment special, o conferința de presa ce va avea loc marți, de la ora 14.00, in sala „Sebastian Domozina“ din incinta stadionului „Ion Oblemenco“. Reunirea echipei va avea loc…

- Mihai Rotaru a decis ca Eugen Neagoe va fi noul antrenor al echipei CS Universitatea Craiova. Cei doi s-au intalnit și au pus la punct toate detaliile, dar au o problema de ultima ora. Clubul Universitatea Cluj a anunțat ca „Geana” are contract și ca trebuie sa se prezinte la negocieri pentru a rezilia…

- Mihai Ciobanu (62 de ani), antrenorul interimar al celor de la FC Botoșani, și-a gasit cu greu cuvintele dupa eșecul suferit in fața unei echipe pline de juniori a celor de la FCSB, scor 0-2. Sferturile de finala din Cupa Romaniei: Sepsi - CS Mioveni, UTA - FCU Craiova, CFR Cluj - FC Argeș și FC Hermannstadt…

- Universitatea Craiova și-a dezamagit profund susținatorii in meciul cu FCU, pierdut sambata seara cu 2-0. La finalul intalnirii de pe „Ion Oblemenco“, antrenorul Științei, Mirel Radoi, a explicat cu lux de amanunte ce a condus la eșecul cu rivalii din oraș. „A fost o partida mult așteptata, echilibrata,…

- Mijlocasul formatiei Universitatea Craiova , Dan Nistor, regreta ca alb-albastrii au scapat victoria in ultimul minut regulamentar de joc si este de parere ca echipa sa merita victoria in fata Chindiei. „Și cu Rapid trebuia sa caștigam. Astazi trebuia sa fie 2-0. Pacat ca facem aceste greșeli, care…

- Universitatea Craiova a reusit sa „lege“ patru victorii consecutive, trei in campionat si una in Cupa, si este hotarata sa continue numaratoarea. Pentru Stiinta urmeaza un joc aparent usor privind clasamentul, cu Universitatea Cluj, locul 11 in Superliga , dar dificil daca analizam jocul „sepcilor rosii“…