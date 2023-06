Dan Negru, declarație neașteptată despre Andreea Esca. „Suntem niște excepții ale unei reguli nescrise” Dan Negru, in varsta de 52 de ani, este unul dintre cei mai longevivi și iubiți oameni de televiziune. Acesta a declarat recent ca lucrurile in televiziune au evoluat intr-un mod deloc placut pentru vedetele din generația lui.Dan Negru este de parere ca odata cu trecerea timpului, oamenii de televiziune au inceput sa faca discriminare intre generațiile care au dat tonul și tinerii care vin din urma.„Discriminarea pe baza de varsta. Eu sau Esca suntem niște excepții ale unei reguli nescrise care spune ca dupa 30 de ani ești batran asta pentru ca televiziunile din Romania sunt prea multe și nu și-ar… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

