Dan Motreanu: Plăcinta Dobrogeană a fost recunoscută la nivelul UE ca produs românesc cu indicaţie geografică protejată Europarlamentarul PNL Dan Motreanu a precizat ca placinta dobrogeana a fost recunoscuta la nivelul Uniunii Europene ca produs romanesc cu indicatie geografica protejata (IGP). Cererea Romaniei de inregistrare a denumirii «Placinta dobrogeana» a fost publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, a adaugat el. „Placinta Dobrogeana a fost recunoscuta la nivelul Uniunii Europene ca produs romanesc cu indicatie geografica protejata (IGP). Cererea Romaniei de inregistrare a denumirii «Placinta dobrogeana» a fost publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Termenul "Dobrudzhanska banitsa"…

- Este cel de-al unsprezecelea produs romanesc recunoscut și inregistrat la nivel european. Placinta dobrogeana a devenit o denumire protejata la nivelul Uniunii Europene. Placinta dobrogeana a intrat joi, 30 martie, in Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate…

- Demersurile pentru recunoasterea europeana a acestui produs cu IGP au inceput in anul 2017, an in care s-a infiintat si Asociatia Traditional Moesis, cu scopul de a promova produsul traditional romanesc si producatorii, dar si constructia de identitate a produselor romanesti atat pe piete interne cat…

- Romania a caștigat ecunoaștere din partea Europei Indicatie Geografica Protejata (IGP) a produsului „Placinta Dobrogeana”, dupa aproape doi ani de „opozitie hotarata si sustinuta” din partea vecinilor bulgari. Așadar, potrivit hotararii menționate mai sus, Romania va primi recunoasterea europeana prin…

