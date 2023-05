Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a propus-o pe Nicoleta Circiumaru in functia de presedinte interimar al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF). „Eficientizarea colectarii taxelor si recuperarea intarzierilor sunt strict necesare pentru consolidarea bugetara. Astazi s-au luat deciziile…

- Lucian Heiuș a anunțat luni seara, 29 mai, ca pleaca de la șefia ANAF, fara a spune insa și care e motivul. G4Media scrie, citand surse din coaliție, ca Nicolae Ciuca s-ar afla in spatele demisiei lui. Premierul ar fi cerut mai multor șefi de instituții publice sa plece, „din cauza gaurii de la buget”.Potrivit…

- Seful ANAF Lucian Heius a demisionat din functie, la un an de la numire, postul sau urmand sa revina unui reprezentant al PSD. "Regret ca nu pot duce pana la capat procesul de modernizare a ANAF si proiectele incepute acum si sper ca viitorul presedinte sa continue proiectele de digitalizare ale institutiei",…

- Șeful ANAF, Lucian Heiuș, a anunțat luni seara, 29 mai, ca a demisionat din funcția de președinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF), intr-un comunicat transmis pe pagina sa de Facebook. Fost parlamentar PNL, Lucian Heiuș a fost numit pe 6 mai 2022 la conducerea ANAF din pozitia de…

- Coaliția PNL-PSD-UDMR se pregatește de marea rotativa guvernamentala, de momentul in care Nicolae Ciuca va preda funcția de premier, aceasta urmand a fi preluata de președintele Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…