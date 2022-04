Stiri pe aceeasi tema

- " (...) in sfarșit, aceasta lege, care este o prioritate a Coaliției, este depusa in Parlament, și avem o majoritate care ințelege importanța acestor investiții, legea urmand sa fie adoptata cat mai repede; Proiectul asigura independența energetica a Romaniei și reduce dependența de gazul rusesc, prin…

- „De la 9:00 dimineata am stat pana la 11.00, (...) a intarziat si premierul la sedinta de Guvern, a inceput mai tarziu, am stat impreuna cu ministrul de Finante, cu secretarul general al Guvernului si ministrul Energiei sa finalizam legea offshore.O sa mai avem o intalnire dupa ora 14.00. Maine, sub…

- RESITA – S-a finalizat procedura de achiziție pentru serviciile de modernizare a iluminatului public din Resita. Ofertantul caștigator: asocierea societatilor Elby Energy Projects – Electroechipament Industrial! Proiectul are ca obiectiv reducerea consumului de energie electrica precum și a costurilor…

- PNL a depus amendamente la proiectul de lege 35/2022, care prevede micșorarea contribuției pentru CAS cu 5%, de la 25% la 20%, ceea ce le va aduce romanilor bani in plus la salariu. Aceste proiect de lege vine pentru a compensa creșterea prețurilor, care a fost accelerata in ultima perioada.…

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat in Parlament ca bancile din Rusia vor fi excluse din sistemul financiar al Londrei, ca parte a sanctiunilor suplimentare, dupa ce Rusia a invadat Ucraina.

- Deputații PSRM au inregistrat in Parlament inițiativa care prevede alocarea unei indemnizații lunare de 100 de lei pentru unele categorii de cetațeni socialmente vulnerabili. Proiectul socialiștilor are drept scop susținerea financiara a pensionarilor și beneficiarilor de alocații sociale de stat ale…

- „Un proiect de lege pe care l-am aprobat anii trecuți in Guvern... este discutat și va fi discutat in comisiile din Parlament. Avand in vedere ca se discuta Legea pensiilor și Legea salarizarii ne dorim sa inglobam totul in cadrul pachetului de reforma”, a spus Florin Cițu.