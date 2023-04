UPDATE: Dan Diaconescu a fost ridicat de polițiști in urma perchezițiilor din aceasta dimineața. Știrea inițiala Astazi, dis de dimineața, mascații au deschis in vila lui Dan Diaconescu, fostul jurnalist cu condamnare fiind suspect intr-un dosar de act sexual cu minori. Serviciul pentru Intervenții și Acțiuni Speciale ale Poliției Romane, impreuna cu agenți ai Biroului de Investigații Criminale sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanța au efectuat o percheziție domiciliara acasa la fostul jurnalist. Ce suma colosala caștiga lunar Angela Similea…