- Scene de violența extrema intr-un centru de plasament din Argeș. O fata in varsta de 16 ani a ajuns la spital in stare grava dupa ce a incasat o bataie sora cu moartea de la doi baieți de 17 ani, toți fiind internați in orfelinatul respectiv. Incidentul este cercetat de autoritați, dar și de polițiști.…

- Survivor Romania 2020 incepe astazi, 18 ianuarie, ora 20:00, la Kanal D. Dan Cruceru, prezentatorul reality-show-ului a facut declarații pe Instagram cu doar cateva ore inainte de prima ediție. Dan Cruceru a facut anunțul chiar inainte de prima ediție Survivor Romania ”Dragii mei, va anunț ca ce se…

