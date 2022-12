Dan Cărbunaru: România nu este afectată de explozia la conducta de gaz care traversează graniţa dintre Rusia şi Ucraina la Sudzha „Conform datelor Transgaz, Romania nu este afectata de explozia la conducta de gaz care traverseaza granita dintre Rusia si Ucraina la Sudzha”, a transmis purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru. Trei persoane au murit si una a fost ranita intr-o explozia care a avut loc in centrul Rusiei la un gazoduct care transporta gaz din Arctica spre Europa via Ucraina, au anuntat marti autoritatile locale si agentia TASS, citati de Reuters. Responsabili locali au indicat pe Telegram ca fluxul de gaz prin sectiunea gazoductului Urengoi-Pomari-Ujgorod a fost intrerupt de la ora 10:50 GMT. Serviciile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

