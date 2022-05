Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat un proiect pentru modificarea si completarea Legii nr.167/2014 privind exercitarea profesiei de bona, a anuntat, joi, purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru. ‘Este o masura prevazuta in programul de guvernare 2021-2024’, a spus Carbunaru, dupa sedinta de guvern. Actul…

- Fondul de Fonduri pentru digitalizare, actiune climatica si alte domenii de interes este o subcomponenta a Planului National de Redresare si Rezilienta si are o alocare de 300 de milioane euro. Desemnarea BEI pentru implementare a avut la baza, printre altele, faptul ca BEI reprezinta institutia financiara…

- Contribuțiile la fondurile private de pensii vor crește de la 3,75% la 4,75% din 1 ianuarie 2024, a decis miercuri Guvernul. Potrivit unui comunicat al Ministerului Muncii, Guvernul a aprobat in ședința de miercuri o Ordonanța de urgența care prevede majorarea cu un punct procentual, incepand cu 1 ianuarie…

- Premierul Nicolae Ciuca le-a solicitat ministrilor, in sedinta de Guvern de miercuri, sa faca toate demersurile pentru ca tintele si jaloanele pe care Romania le are de finalizat in primul trimestru al anului 2022 sa fie indeplinite la timp, a declarat purtatorul de cuvant al Executivului, Dan Carbunaru,…

- Ministerul Finanțelor a indeplinit, inainte de termenul de 31 martie 2022, cele doua jaloane asumate in cadrul componentei 8 – ”Reforma fiscala și Reforma sistemului de pensii”, reforma Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF) prin digitalizare și le-a raportat deja coordonatorului național…

- Guvernul a adoptat luni o hotarare prin care se poate incepe semnarea pentru Romania a tuturor contractelor și absorbția banilor din PNRR, a spus, dupa ședința Executivului, ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene, Dan Vilceanu. „A fost adoptata hotararea de guvern privind normele de aplicare…

- Planul Național de Redresare și Reziliența poate fi renegociat doar in cazul in care o țara nu il mai poate indeplini din motive excepționale, cum ar fi dezastrele naturale de dimensiuni istorice, precizeaza reprezentanții Comisiei Europene. Precizarea Comisiei Europene a fost facuta intr-un raspuns…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a precizat, luni dimineata, ca nu exista in prezent niciun subiect referitor la schimbarea unui ministru, pe fondul informatiilor aparute in acest sens. „In urma aparitiei unor noi speculatii privind ipoteza schimbarii unui membru al Guvernului, purtatorul…