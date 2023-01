Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Guvernului Dan Carbunaru a declarat, intrebat despre posibile masuri dupa accidentul de la Jilt Sud care sa includa si o demitere a ministrului Energiei Virgil Popescu, ca „in functie de rezultatul acestor evaluari si in functie de cum va arata aceasta inlantuire a responsabilitatilor,…

- „Demisia este un act unilateral. Nu se pune problema de a astepta o demisie, ci de a avea o evaluare corecta a celor intamplate din perspectiva responsabilitatilor si, in planul doi, asumarea acelor responsabilitati. Nu as vrea sa vorbesc despre decizii personale. In functie de rezultatul acestor evaluari…

- Premierul Nicolae Ciuca a transmis miercuri condoleanțe familiilor celor trei mineri care au murit ieri in tragicul accident din Gorj. Totodata, premierul le-a cerut miniștrilor Energiei și Muncii sa vina cu masuri concrete pana saptamana viitoare, „masuri atat asupra celor care se fac vinovați de producerea…

- ”Ieri, din pacate, a avut loc un accident tragic la CEO. Si-au pierdut viata trei muncitori in cariera de la Jilt. Doresc sa transmit condoleante si intreaga mea compasiune familiilorcelor trei muncitori si desigur celor care au fost raniti”, a declaratr, miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, premierul…

- Virgil Popescu a anunțat ca cere demisiile celor responsabili de accidentul de ieri de la mina Complexului Energetic Oltenia și spune ca nu mai așteapta vreun raport oficial pentru acesta decizie. Ministrul Energiei, Virgil Popescu, anunta ca va trimite Corpul de Control al Ministerului Energiei pentru…

- Accidentul a avut loc, marți, 17 ianuarie, la cariera Jilț Sud, din Complexul Energetic Oltenia. Autoritațile au activat planul roșu de intervenție, iar doi dintre cei șapte muncitori raniți au fost transportați la spitalele din apropiere cu elicopterele SMURD.Foto: Facebook / RadioHit IașiIGSU a transmis…

- Secretarul de stat in Ministerul Energiei Dan Dragan a precizat ca stocurile de iarna, asa cum ele au fost definite, sunt in proportie de peste 99% realizate si nu exista o problema in asigurarea continuitatii in furnizarea carbunelui necesar pentru producerea energiei electrice.„Nu intrevedem…