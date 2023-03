Stiri pe aceeasi tema

- Romania va primi un ajutor suplimentar din partea Comisiei Europene pentru compensarea pierderilor inregistrate de fermierii romani afectați de tranzitul de cereale provenite din Ucraina. Suma inițiala, de 10 milioane de euro, din fondul de rezerva al agriculturii europene va figura pe ordinea de zi…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, cu privire la suma propusa de Comisia Europeana (CE) pentru Romania drept compensatie pentru fermieri, ca este posibil ca datele furnizate de Ministerul Agriculturii sa nu fi fost "gandite profund", adaugand, totodata,

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, intrebat joi la Bruxelles ce explicatii a primit pentru faptul ca CE a decis sa aloce doar 10 milioane euro compensatii pentru producatorii supusi socului importurilor de cereale din Ucraina, ca cei din Comisia Europeana trebuiau sa tina cont de faptul ca Romania…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, se apara in fața acuzațiilor fermierilor romani care spun ca Romania primește de la Comisia Europeana cei mai puțini bani, 10 milioane de euro, compensatie pentru prejudiciul cauzat in condițiile in care piața a fost invadata cu cereale ieftine din Ucraina. „Am facut…

- Comisia Europeana a anuntat luni ca doreste sa recurga la o rezerva de criza pentru a sprijini fermierii din Polonia, Romania si Bulgaria, destabilizati de afluxul de importuri agricole ucrainene sub liberalizarea temporara a comertului cu UE dupa invazia tarii de catre Rusia.

- Comisia Europeana a exceptat de la orice controale și taxe importurile de cereale și carne produsa in Ucraina. Asta dupa ce a majorat costurile fermierilor europeni prin interdicții și condiții de producție.Liderii G20 au facut apel la solidaritate pentru combaterea foametei cauzate de razboiul agresiv…

- Comisia Europeana a propus joi prelungirea cu un an a suspendarii taxelor la import, a contingentelor si a masurilor de aparare comerciala (cunoscute sub denumirea de "masuri comerciale autonome") aplicabile exporturilor ucrainene catre Uniunea Europeana, ca masura de sprijin pentru Ucraina si economia…

- Comisia Europeana va sprijini fermierii afectati de importurile de cereale ieftine din Ucraina, a spus ministrul Agriculturii Petrea Daea, precizand ca in Romania au intrat aproape 3 milioane de tone.