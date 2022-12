Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Simion are toate motivele sa fie un tata mandru! In exclusivitate pentru Antena Stars, Ianca a marturisit ce meserie iși dorește. Tanara are planuri mari de viitor și nu vrea sa iși urmeze studiile in Romania, ci in strainatate.

- Rona Hartner susține ca este terorizata de fostul ei soț la aproape doi ani de la desparțire. Artista este sunata incontinuu de Herve Camilleri. Timp de trei ani, Rona Hartner a avut o relație cu Herve Camilleri, un barbat de origine franceza. Cei doi s-au casatorit, insa lucrurile intre ei nu au mai…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a afirmat ca nu poate fi de acord sa fie majorate pensiile pentru toata lumea cu 15%, insa va exista categoric o marire pentru toate lumea in mod egal a punctului de pensie, insa nu se stie daca procentul va fi 6%, 12% sau un altul, transmite News.ro. „Cu certitudine,…

- Prietenii ii spun «Tic». Cunoscuții «domnul Tache», iar județul «Tache ziaristul»... E toate trei și, incepand cu anul asta, mai mult decat atat. Pentru ca in septembrie 2022, dupa 25 de ani de efort și așteptare rabdatoare, a reușit sa publice monografia «Un sat traitor in lume-File din Monografia…

- Tema concursului „Prietenii lui Carțila (ne) scriu” dedicat copiilor din satele Vrancei a fost inspirata din comunitațile cu care inițiatorii au lucrat. Ediția se va desfașura pana la 31 octombrie 2022.

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, afirma, intr-o postare pe Facebook, ca a ajuns, in orele ramase libere pana la imbarcarea in avion, intr-o librarie, unde "nu se aude vocea idiotilor". "A sta aici este o adevarata terapie, un pansament pe o rana sangeranda. Nici racnetele prostilor si nici soaptele…

- Alexandru Corneschi, cel mai rapid maratonist roman, are o indemnizatie lunara in valoare de 1.500 de lei. Insa, in ultimele 3 luni acesta a primit doar o singura data banii cuveniți. Acesta a facut o postare pe pagina sa de Facebook in care a descris situația revoltatoare. Sportivul spune ca nu poate…

- La evenimentul de botez al finutei sale, care a avut loc cu cateva zile in urma, Tzanca Uraganu a fost naș. Manelistul, impreuna cu frumoasa sa partenera, Marymar, au fost sufletul petrecerii. Insa, cei doi au avut parte de un moment neplacut, chiar in timpul in carte micuța botezata se afla la biserica.