- Scene violente au avut loc, in urma cu puțin timp, pe o cunoscuta plaja din Eforie Nord, dupa ce salavamarii au atras atentia de mai multe ori unui grup de turisti sa nu intre in marea agitata. Oamenii, nervoși, nu au facut altceva decat sa sara la bataie.

- Trei oameni au murit, iar alti doi au fost salvati si transportati la spital, dupa ce s-au aventurat in marea agitata, la Mamaia. Oamenii aflati pe plaja au format un lant uman pentru a-i salva. Medicii au incercat mai bine de o ora sa ii resusciteze pe cei trei oameni adusi la mal inconstienti, insa…

- Cu toții ne facem planuri de vacanța in aceasta vara, dar nu știm exact unde sa mergem atunci cand suntem in cautare de o plaja frumoasa, chiar pe litoralul romanesc. Afla din materialul de mai jos unde poți sa te bucuri de momente unice in Romania, la mare.

- Un turist roman care a avut oportunitatea sa exploreze atat litoralul Greciei, cat și cel romanesc in acest an, a facut o comparație intre cele doua destinații foarte populare printre turiștii din Romania. Cu toate acestea, concluzia sa este surprinzatoare.Un turist roman a ajuns la concluzia ca…

- Vama Veche era stațiunea unde, pe vremuri, mergeau cu bani puțini și reușeai sa stai o saptamana la mare, ajutat de alți ”vamaioți”. Ei bine, acum lucrurile s-au schimbat.Daca vorbim de mancare, Vama Veche este de departe cea mai scumpa statiune de la Marea Neagra. O familie cu un copil spune ca, intr-o…