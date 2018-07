Stiri pe aceeasi tema

- Un mare miting de protest este anunțat a avea loc pe data de 10 august. Federația Romanilor de Pretutindeni in calitate de organizator a solicitat Primariei Capitalei ca evernimentul sa fie autorizat in spațiul din Piața Victoriei.

- Urmare a discuțiilor din spațiul public referitoare la solicitarea Federației Romanilor de Pretutindeni privind organizarea unui miting in Piața Victoriei in data de 10 august 2018, Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, face urmatoarele precizari:„Am luat act, la revenirea din concediul…

- Dupa ce Primaria Municipiului Bucuresti a respins cererea Federatiei Romanilor de Pretutindeni de a organiza un miting in data de 10 august, reprezentantii organizatiei au precizat ca protestul va avea loc oricum, manifestantii urmand sa „viziteze” centrul Capitalei.

- Senator PNL, atac la Gabriela Firea: Romanii din diaspora nu au nevoie nici de autorizația și nici de acordul domniei sale pentru a-și exprima opiniile civice, a spus Viorel Badea, ca reacție la refuzul Primariei Capitalei de a autoriza mitingul diasporei din 10 august. Viorel Badea a transmis un mesaj…

- Europarlamentarul PSD Catalin Ivan o critica vehement pe Gabriel Firea, dupa ce Primaria Capitalei n-a autorizat mitingul de protest al romanilor din diaspora programat la inceputul lunii august in Piata Victoriei. „Acest atac la adresa romanilor din Diaspora nu este primul si probabil nici ultimul“,…

- Lovitura pentru romanii din diaspora. Marele protest anunțat pentru data de 10 august in București nu a primit aviz din partea Primariei Capitalei."Dupa lungi insistente, in sfarsit am primit un raspuns referitor la cererea facuta catre Primaria Capitalei in vederea aprobarii desfasurarii…

- Primaria Capitalei nu a dat autorizație pentru Mitingul Diasporei din 10 august. Organizatorii evenimentului au anunțat pe Facebook ca dupa mai bine de o luna au primit raspuns de la PMB in care li se spune ca se incalca prevederile legale. Potrivit raspunsului oficial primit de Federația Romanilor…

- Mitingul organizat sâmbata de Partidul Social Democrat în Piata Victoriei din Capitala a fost "de la un capat la altul despre Liviu Dragnea, Tariceanu, Olguta Vasilescu, Viorica Dancila si ceilalti acoliti din vârful