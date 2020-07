Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a modificat, miercuri, Ordonanta de urgenta a Guvernului 43/2020, stabilind extinderea categoriilor de persoane care vor beneficia de acordarea stimulentului de risc de infectare cu COVID, de 2.500 de lei brut pe luna, cu personalul din domeniul asistentei sociale si comunitare, din…

- Izolarea sociala este la fel de nociva pentru sanatate ca fumatul a 15 țigari pe zi, a avertizat un expert care ofera consultanța guvernului britanic in domeniul masurilor anti-Covid 19, potrivit publicației ”The Telegraph”. Pe masura ce oamenii raman departe de rude și de prieteni, cresc temerile privind…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca autoritațile germane au indicat ca la abatorul verificat, unde lucreaza peste 500 de romani din cei 700 de angajați, sunt confirmate aproximativ 300 de cazuri de infectare cu coronavirus, 200 dintre ele fiind inregistrate in randul cetațenilor romani. Abatorul…

- Centrul pentru Controlul și Prevenirea bolilor SUA (CDC) a adaugat inca șase siptome pe lista celor știute pana acum, in cazul persoanelor infectate cu coronavirus. Noile simptome sunt frisoanele, tremur repetat, dureri in gat, pierderea mirosului sau a gustului, dureri de cap și dureri musculare. simptomele…

- Oricat de rau este coronavirusul și boala COVID-19 pe care o provoaca, avertismentele cresc in ceea ce privește o amenințare mult mai mare, cu potențialul de a ucide 90% din populația Statelor Unite, potrivit unei analize www.washingtonexaminer.com/, citate de financialintelligence.ro. “Am vazut acest…

- Novak Djokovic, numarul unu mondial, se va confrunta cu o dilema in cazul in care va deveni obligatorie vaccinarea jucatorilor inainte ca acestia sa poata concura din nou dupa reluarea sezonului, intrerupt din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza Reuters. “Personal, ma opun vaccinarii si nu…

- Șeful Societații de Microbiologie, Alexandru Rafila, a precizat ca testele PCR sunt cele mai bune in lupta cu noul coronavirus, pentru ca detecteaza prezența virusului in organism, nu dupa ce el a trecut, astfel ca se pot lua masurile necesare. Rafila a explicat ca in spitale sunt testați toți pacienții…

- Nu numai ca toți pacienții au supraviețuit, potrivit Pluristem, dar patru dintre ei au aratat o imbunatațire a parametrilor respiratorii, scriu jurnaliștii Jerusalem Post. Israel are unul dintre cele mai avansate sisteme sanitare din lume, avand deja experiența epidemiei MERS. Șase pacienți cu coronavirus,…