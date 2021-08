Program INSPIRE Cinema Craiova VIP Electroputere 27 august – 2 septembrie

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings 3D/Shang-Chi și legenda celor zece inele Avanpremiera Regia: Destin Cretton Cu: Awkwafina, Michelle Yeoh, Simu Liu, Florian Munteanu Gen Film: Actiune, Aventuri, Fantastic, SF Durată: 139 min Rating: AP 12 Shang-Chi,… [citeste mai departe]