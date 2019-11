Dan Barna nu vrea să se retragă ca un laș "după succesuri". Şi-a asumat greşeala pe Facebook Dan Barna a anuntat miercuri ca a fost reconfirmat in funcția de președinte al USR, in urma unui vot online dat de peste 9.000 de membri ai partidului. Acesta a afirmat ca ar fi fost un gest de lasitate sa se retraga din fruntea partidului din cauza rezultatului de la prezidentiale, care a venit "dupa niste succesuri". "Cat de las ar fi trebuit sa fiu sa spun ca imi dau demisia, ma retrag, plecam acasa, pentru ca am avut o dificultate. Tocmai dupa niste succesuri, faptul ca am avut niste rezultate sub asteptari, dar bun din niste analize de confirmare a consistentei politice a aliantei,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

