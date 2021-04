Stiri pe aceeasi tema

- Dupa aproape o saptamâna de la demiterea lui Vlad Voiculescu și doua runde de discuții și condiții puse în Coaliție, PNL, USR-PLUS și UDMR au ajuns marți la un acord. Liderii celor trei formațiuni au semnat „un act adițional” la protocolul Coaliției și au anunțat ca noul ministru…

- Este prima intalnire intre PNL și USR-PLUS, dupa scandalul demiterii lui Vlad Voiculescu. Cele doua tabere au incearcat sa gaseasca o rezolvare la criza din guvern, dar nu au stabilit nimic clar. Liberalii sunt fermi pe poziție, insa. Nu il schimba pe Cițu de la șefia Guvernului. Solicitarile PNL in…

- Din acest moment, Florin Cițu nu mai are susținerea Alianței USR PLUS pentru ramanerea in funcția de prim-ministru, anunța Alianța USR PLUS. Birourile Naționale ale USR și PLUS, reunite, au decis in ședința de urgența de miercuri, ca demiterea ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, este o decizie unilaterala…

- Publicistul Ion Cristoiu afirma ca liderul USR, Dan Barna, exagereaza in negarea existentei unor tensiuni in coalitia de guvernare - cea mai recenta intre premierul Florin Citu si ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, devenind chiar hazliu deoarece intra in conflict cu evidenta acestei realitati.…

- Dan Barna isi arata sustinerea pentru Vlad Voiculescu, spunand ca este „de departe cea mai buna optiune a coalitiei” in Sanatate, iar reformele initiate de acesta afecteaza „vechiul fel de a se face sanatate in Romania”.

- Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, a anuntat suplimentarea paturilor de Terapie Intensiva in Bucuresti, in ziua in care Capitala a raportat cel mai multe cazuri de COVID . Raed Arafat a precizat ca se lucreaza in continuarea pentru suplimentarea paturilor de Terapie Intensiva…