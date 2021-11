Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Florin Cîțu a facut luni, o noua declarație de presa în care ataca USR apoi îi cere sa voteze un guvern minoritar și sa aștepte refacerea Coaliției. Cîțu a facut declarația pe treptele din Modrogan, însoțit de liderii PNL ca Iulian Dumitrescu, Rareș Bogdan,…

- Deputatul PNL Ioan Cupsa a scris, luni, pe Facebook, ca nu este de acord cu o sustinere a Guvernului PNL, de catre PSD, in Parlament, el precizand ca PSD va controla tot ce se intampla in viitoarea guvernare, chiar daca nu va avea membri in Executiv. Parlamentarul, care l-a sustinut pe Ludovic Orban…

- Vicepresedintele USR Dan Barna a declarat, marti, dupa ce motiunea de cenzura a PSD a trecut la vot, ca refacerea coalitiei de guvernare poate avea loc daca PNL vine cu o "propunere serioasa" de premier. In plus, Barna a sustinut ca seful statului poate pune capat crizei politice. "Criza politica generata…

- Prim-vicepreședintele PNL, europarlamentarul Rareș Bogdan, a anunțat ca PNL nu va face vreo alianța cu PSD sau cu AUR, transmite RFI . Liderul liberal este convins ca atat Dan Barna, cat și Dacian Cioloș isi vor nuanta putin pozitia sau cel putin se vor aseza la masa, pentru a relua dialogul si pentru…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca situatia PNL este "destul de critica" si ca singura "forma onorabila" de a asigura o majoritate parlamentara este refacerea actualei coalitii, fiind exclus "vreun blat" cu PSD. "Avem trei variante in momentul de fata: sa continuam guvernarea prin…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca situatia PNL este ''destul de critica'' si ca singura ''forma onorabila'' de a asigura o majoritate parlamentara este refacerea actualei coalitii, fiind exclus "vreun blat" cu PSD. "Avem trei variante in momentul…

- Liderul USR PLUS, Dan Barna, acuza un blat intre PNL și PSD in privința moțiunii de cenzura pe care partidul sau a depus-o impreuna cu AUR. Acesta este de parere ca moțiunea va fi blocata, cel mai probabil de „acest bloc solidar Florin Citu – Marcel Ciolacu, PNL – PSD”. Fostul vicepremier este convins…

- Liderul USR, Dan Barna, este de parere ca moțiune de cenzura pe care a depus-o alaturi de AUR va fi blocata, cel mai probabil de ”acest bloc solidar Florin Citu – Marcel Ciolacu, PNL – PSD”.