Dan Barna, vicepreședintele USR, a explicat la Europa FM de ce un guvern minoritar USR ar fi fost o soluție, in timp ce un guvern minoritar PNL nu ar fi fost. „Comunicarile din zona PNL erau in aceasta logica, cum ca vor merge in Parlament cu un guvern minoritar susținut de PSD. Practic, domnul Cițu a confirmat ca s-a ințeles cu domnul Ciolacu și continua. Avem un USL 2.0 care va guverna Romania in perioada urmatoare. Daca va veni o solicitare, o invitație la dialog din partea premierului desmenat, domnul Ciuca, și Dacian Cioloș și noi vom participa și o vom onora cum este și firesc pentru ca…