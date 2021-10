Dan Barna: Daca miercuri negocierile nu se deschid pe bune, vineri USR ar putea sa propuna propriul guvern

Stiri pe aceeasi tema

- ​USR va propune "categoric" un cabinet propriu în cazul în care la întâlnirea de miercuri a presedintilor partidelor care au fost în coalitie nu se deschid negocierile "pe bune", a declarat marți seara, la TVR, vicepresedintele formațiunii politice,…

- Vicepresedintele USR, deputatul Dan Barna, a declarat, marti, ca Uniunea Salvati Romania va propune un Cabinet propriu in cazul in care, la intalnirea de miercuri a presedintilor partidelor care au fost in coalitie, nu se contureaza negocieri pentru o colaborare cu PNL si UDMR, transmite Agerpres. „Depinde…

- Vicepresedintele USR, Dan Barna, a declarat marti seara, la Tema zilei, ca Uniunea Salvati Romania va propune un cabinet propriu in cazul in care, la intalnirea de miercuri a presedintilor partidelor care au fost in coalitie nu se contureaza negocieri pentru o colaborare cu PNL

- Vicepresedintele USR, deputatul Dan Barna, a declarat, marti, ca Uniunea Salvati Romania va propune un Cabinet propriu in cazul in care, la intalnirea de miercuri a presedintilor partidelor care au fost in coalitie, nu se contureaza negocieri pentru o colaborare cu PNL si UDMR.

- Premierul desemnat Dacian Ciolos incepe marti negocierile cu reprezentantii PNL, UDMR si ai minoritatilor pentru formarea noului guvern. Echipa de negociere este formata din Dan Barna, Anca Dragu, Catalin Drula, Vlad Voiculescu si Ionut Mosteanu, a decis USR la Biroul National, luni seara, dupa ce presedintele…

- Kelemen Hunor a subliniat ca USR ar trebui sa negocieze in primul rand cu PSD și AUR, alaturi de care au dat jos guvernul Cițu. ”Nu poți sa spui ca astazi te dau jos, iți dau un pumn in gura și a doua zi te cer de nevasta. E un mod de a face o apropiere destul de ciudata, nu merge. Eu nu am datele necesare…

- Miniștrii demisionari din USR PLUS au ajuns, marți dimineața, la Guvern, pentru a inregistra documentele de incetare a mandatelor. Primul care a ajuns a fost vicepremierul Dan Barna. Miniștrii din USR PLUS,...

- Premierul Florin Citu a declarat, sambata, ca va gestiona rectificarea bugetara la fel cum a gestionat si bugetul, dar e "foarte complicat" sa inteleaga explicatiile de la ministri care doresc mai multi bani, desi acestia nu au cheltuit banii alocati si a