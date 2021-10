Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL Florin Roman a anunțat ca va depune plangere penala impotriva celor din „coaliția toxica USR-AUR”, ca l-au blocat prin forța, huliganism, injurii și agresiune fizica sa iși exercite „mandatul constituțional”. La randul sau, George Simion de la AUR susține ca și el va depune plangere penala…

- Copreședintele USR PLUS Dacian Cioloș nu va fi prezent la discuțiile pe care Dan Barna le va avea marți dupa-amiaza la Cotroceni, la ora 16, pe tema crizei din coaliția de guvernare. Dacian Cioloș, care este și președintele grupului Renew Europe, are o vizita de lucru la Palatul Elysee, cu Emmanuel…

- USR PLUS vrea sa negocieze cu PSD pentru a darama Guvernul Cițu, dar insista ca moțiunea sa fie a USR PLUS și susținuta de PSD, potrivit unor surse de pe scena politica. Decizia vine dupa ce, miercuri seara, premierul Florin Citu l-a sunat pe Dan Barna si l-a anuntat ca are acceptul de la Cotroceni…

- Liderul USR, vicepremierul Dan Barna, a facut un bilanț dupa opt luni de guvernare și a afirmat in fața conducerii USR PLUS, ca nu este deloc multumit de progresul guvernarii. Barna a spus ca, desi USR PLUS nu vrea sa iasa de la guvernare, nici nu va ramane in orice conditii. Totodata, Barna a reclamat…

- Irinel Darau, cel care și-a anunțat intenția de a prelua șefia USR PLUS, intrand in cursa cu Dan Barna și Dacian Cioloș, a inceput sa-și faca simțita prezența in spațiul public. Marți, in Piața Victoriei, loc simbol pentru protestele impotriva guvernarii anterioare, o grupare din USR PLUS a lansat platforma…

- Liderul PNL Ludovic Orban, a declarat, sambata, ca, in opinia sa, este primul președinte al PNL din ultimii 31 de ani care nu a numit “numai dintre prieteni sau dintre cunoscutii gastii” in functii publice atunci cand formatiunea politica a ajuns sa guverneze. Orban i-a transmis, astfel un semnal contracandidatului…

- Soția vicepremierului Dan Barna a ajuns, marți, la spital, in travaliu. Barna a lipsit de la ședința USR și a anunțat ca va absenta și de la reuniunea coaliției de guvernare din aceasta dupa-amiaza. Liderul USR PLUS și-a anunțat colegii ca nu ajunge marți la niciuna dintre ședințe, pentru ca merge cu…

- Liberalii au aflat in aceasta seara chiar de la vicepremierul Dan Barna ca atacurile dintre ei sunt amuzante pentru partenerii de coaliție. Dan Brana a spus amuzat in aceasta seara, la TVR ca scandalurile din PNL “sunt un spectacol placut, distractiv.” Pe de alta parte, Barna se declara nemulțiumit…