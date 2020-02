Stiri pe aceeasi tema

- Liderul USR Dan Barna anunța ca USR nu va merge la Cotroceni cu o propunere de premier. Acesta spune ca singurii care pot face majoritate pentru Guvernare sunt cei de la PSD, iar Iohannis a respins din start varianta unei propuneri de premier PSD.Citește și: LOVITURA pentru PNL in cea mai…

- Presedintele USR, Dan Barna, si-a reiterat, luni, sustinerea pentru organizarea alegerilor anticipate, dar si pentru desemnarea primarilor in doua tururi de scrutin. "Alianta USR PLUS ramane consecventa mesajului pe care il transmite si l-a transmis de aproape doi ani: acela ca Romania trebuie sa aiba…

- Pentru politicieni, noul an incepe cu semne bune. A crescut salariul minim, au crescut și salariile lor. Deși Guvernul a intenționat sa plafoneze veniturile demnitarilor, legea care prevedea acest lucru a fost atacata de PSD la Curtea Constituționala. Așadar, odata cu majorarea salaiului minim, au fost…

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Adrian Zuckerman, a declarat, intr-un interviu acordat Agerpres, ca vede ca pe un "miracol" momentul Revolutiei romane din 1989."Pentru mine este un miracol ca Romania si poporul roman au fost in stare sa scape de regimul comunist acum 30 de ani.…

- Deputații ar putea vota, astazi, reducerea TVA de la 19 la 16%. Analiști: Decizia ar provoca o gaura de 10 miliarde de lei in buget Miercuri, ar putea fi votata scaderea taxei generale pe valoarea adaugata de la 19 la 16 procente si a celei pentru livrarea de alimente, de la 9 la 5%. Asta, după…

- Atata vreme cat puterea nu are o majoritate parlamentara guvernul PNL nu poate adopta nicio lege pe care o considera absolut necesara. Se intelege si ca poate fi demis in orice moment atata vreme cat PSD are cel mai mare grup parlamentar, iar impreuna cu ALDE si Pro Romania pot forma o noua majoritate.…

- Președintele Senatului, Teodor Meleșcanu, a transmis, duminica, dupa parada, ca iși dorește ca unitatea romanilor sa se manifeste nu doar in zile de sarbatoare, in timp ce liderul USR Dan Barna a spus ca ”e momentul in care ne simțim bine unii cu alții și trecem peste orice altceva”.”E un…

- Jurnalistul Catalin Tolontan a postat pe pagina de Facebook un mesaj prin care subliniaza responsabilitatea cazuta pe umerii dreptei prin caștigarea alegerilor. Potrivit lui Tolontan, scopul nu este sa "ciștigi alegerile, ci sa faci ceva cu ele pentru toata lumea, fie ca te-a votat, fie ca nu"."Victoria…