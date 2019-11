Dupa ce a devenit tinta ironiilor in mediul online pentru ca i-a dat un autograf fostului mare antrenor Emeric Ienei, presedintele USR arata ca si-a invatat lectia. Dan Barna s-a intalnit la aeroport cu actorul Florin Piersic, insa de aceasta data nu a dat autograf, ci a cerut.

"Intamplare de sambata

Acum, ca am ieșit din logica de campanie, am din nou ocazia sa ma bucur fara grija de intamplarile simpatice ale cate unei zile.

Am avut bucuria sa il intalnesc in aeroport in Cluj pe Florin Piersic. Nu ne cunoșteam, dar toate intamplarile ultimelor luni l-au facut sa-mi vorbeasca,…