Stiri pe aceeasi tema

- Fondurile de pensii private au inregistrat rentabilitati real pozitive pentru participanti la finalul lunii septembrie, astfel ca piata pensiilor private a reusit sa faca fata provocarilor generate de criza COVID-19, informeaza Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF)."Rezilienta sistemului…

- Dan Armeanu, ASF: Pandemia de COVID-19 are impact minim asupra pensiilor private. Fondurile din Romania au expunere preponderent locala si regionala Fondurile de pensii private au inregistrat rentabilitati real pozitive pentru participanti la finalul lunii septembrie, astfel ca piata pensiilor private…

- Piața pensiilor private a reușit sa faca fața provocarilor generate de criza COVID-19 punand in evidența capacitatea sistemului de pensii private de a obține profit pentru participanți, chiar și in condiții adverse. Reziliența sistemului in perioada de criza este determinata atat de calitatea gestionarii…

- Speranța unei imunizari colective a populației este legata de apariția unui vaccin impotriva coronavirusului. In acest moment, la nivel mondial sunt peste 200 de vaccinuri in dezvoltare, in stadii clinice, iar 8 in stadiul final al testarii. Citește și: Criza de Remdesivir, desi Romania a…

- Evolutia estimata in doua scenariii pentru numarul de cazuri active din Romania arata ca la finalul lunii octombrie putem ajunge la peste 70.000 de cazuri active, daca nu vor fi luate masuri de reducere a riscului de contagiere. Aceasta este perspectiva daca ne vom purta exact ca in acest moment,…

- Sistemul financiar din Romania are resurse sa reziste si sa contribuie la sustinerea efortului de relansare economica, dar acest lucru nu este suficient, a declarat, marti, intr-o dezbatere de specialitate, Leonardo Badea, viceguvernator Banca Nationala a Romania (BNR). "Putem spune ca,…

- Evoluția leului din urmatoarea perioada va fi influențata decisiv de factorul politic. O eventuala revenire la guvernare a PSD va aduce obligația indeplinirii unei promisiuni facute in 2016: creșterea punctului de pensie cu 40%. O astfel de decizie poate dezechilibra in mod fatal bugetul de stat afectat…

- Nelu Tataru sustine ca pot fi multe previziuni, in contextul in care cetatenii nu respecta regulile impuse de autoritati. De asemenea, acesta a mentionat ca in acest moment considera ca fiecare cetatean are un cunoscut care a fost sau este infectat. Citeste si: Prognoza ingrijoratoare privind…