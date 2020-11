Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica a jucat azi pe arena “Dan Paltinisanu” in compania generatiei 2003 alb-violete care reprezinta Fortuna Becicherecu Mic la nivelul esalonului trei in acest sezon. Jocul-scoala s-a incheiat cu scorul de 3-0 in favoarea echipei pregatite de Dan Alexa. Partida s-a jucat pe cel mai mare stadion…

- ASU Politehnica a incheiat „alb” duelul de pe „Stiinta” cu U Craiova 1948. Daca ar fi castigat, elevii lui Octavian Benga ar fi trecut peste olteni in clasament. Oaspetii au dominat partida si au avut mai multe ocazii, dar oportunitatile de a marcat au fost mai mari pe final in dreptul gazdelor, care…

- ASU Politehnica si U Craiova 1948 se intalnesc sambata intr-un adevarat derby al Ligii 2. Oltenii, desi nou promovati, au dominat startul sezonului si sunt primii clasati, dar daca vor ceda pe „Stiinta”, alb-violetii au sansa sa treaca, cel putin temporar, pe locul 1. U Craiova 1948, la fel ca ASU Poli,…

- Lotul Politehnicii Timisoara va pleca de astazi spre Miercurea Ciuc, locatia partidei de sambata cu AFK Csikszereda, meci care conteaza pentru runda a 6-a a Ligii 2. „Este o deplasare lunga, jucam cu o echipa in care se fac investitii foarte bune, au conditii excelente de pregatire. Au un lot numeros,…

- ACS Fotbal Feminin Baia Mare a disputat meciul din etapa a doua a Ligii 1 de fotbal feminin impotriva formației Fortuna Becicherecu Mic. Meciul s-a terminat cu scorul de 6-0 pentru adversare, dar cu toate acestea, rezultatul nu reprezinta chiar o surpriza deoarece echipa locala din Becicherecu Mic s-a…

- REȘIȚA – ACS Banat Girls Reșița va debuta in prima liga sambata, 5 septembrie, de la ora 11:00, acasa, impotriva echipei Fortuna Becicherecu Mic. In campionatul Ligii 1 vor evolua 12 echipe, dupa ce CS Școala de Fotbal Luceafarul Filiași și CSȘ Targoviște s-au retras! La formația din Becicherecu Mic…

- Alb-violetii au anuntat intariri pe ultima suta de metri inainte de startul Ligii 2. Nou venitii la ASU Politehnica sunt: atacantul Alexandru Popescu, care a jucat si la CS Mioveni – chiar adversarul din prima etapa, si mijlocasii Victor Lolea si Doru Andrei, care au fost mai intai testati. Alexandru…

