In aprilie 2021, Damian Lewis iși pierdea soția, actrița Helen McCrory, din cauza unui cancer. Dupa mai mult de un an de la aceasta pierdere, actorul și-a regasit iubirea in interpreta de rock Alison Mosshart, transmite Purepeople. La 16 mai 2021, Helen McCrory, actrița din Peaky Blinders și Harry Potter, murea la varsta de 52 de ani din cauza cancerului. Damian Lewis facea acest anunț, cu inima zdrobita, despre magnifica și minunata femeie cu care era casatorit din 2007. Impreuna, ei au avut doi copii: o fiica, Manon, nascuta in 2006, și un fiu, Gulliver Cameron, nascut in 2007. Dupa mai mult…