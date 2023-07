Stiri pe aceeasi tema

- Santierul naval Damen Galati, unul din cei mai mari jucatori din industria navala locala, va proiecta si construi 4 noi fregate pentru Belgia si Olanda, dupa ce a castigat un contract nou. Valoarea acestuia se ridica la patru miliarde de euro. Olandezii de la Damen au semnat cu Ministerul olandez al…

- In razboiul din Ucraina și-a caștigat notorietatea un nou tip de nava, „Unmanned Vehicles”, nave fara echipaj, cu putere de foc mare, care pot lansa rachete cu raza lunga de acțiune și sunt eficiente in razboiul electronic și razboiul anti-submarin. In cadrul Colocviului Constructorilor de Nave care…

- Ziarul malaysian New Straits Times scrie ca dosarul este analizat de catre Departamentul Patrimoniului National malaysian si ca Inaltul Comisariat britanic de la Kuala Lumpur a fost avertizat cu privire la incident. In imagini publicate de catre The Maritime Observatory – o organizatie britanica specializata…

- Achizitia anului in Armata Romaniei. Romania vrea sa cumpere doua submarine, cu un miliard de euro fiecare, de la francezii de la Naval Group. Navele sunt construite de aceeasi companie cu care MApN a vrut sa incheie un contract pentru corvete in 2019, parteneriat care a ramas in aer pana acum. Cele…

- Complexul turistic Venus din Eforie Nord este scos la vanzare de Compania Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagra la pretul de 4 milioane de euro, potrivit unui raport publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB). „Cu referire la aplicarea Hotararilor AGOA nr. 8 si nr. 9 din data de 29.11.2022…

- Aceasta tara de la Golful Persic nu a mai primit nave rusesti de zece ani, precizeaza Ministerul rus al Apararii pe site. The Russian warship “Admiral Gorshkov,” loaded with Hypersonic Missiles, docks at the port of Jeddah in Saudi Arabia. — EurAsian Times (@THEEURASIATIMES) Monarhia de la Golful Persic…

- Diplomatul a participat la o ceremonie de recunoastere onorifica dedicata companiilor si institutiilor care au sprijinit Ucraina cu donatii semnificative in anul 2022, organizata de Fundatia Scheherazade."Azi, Ucraina continua sa lupte nu doar pentru propria existenta si pentru dreptul de a-si alege…