- Dupa 12 ani, o fosta aspiranta la titlul de Vocea Romaniei a revenit in aceasta seara in audițșiile pe nevazute, iar numele ei este Mioara Tanjala. Acum, a avut o perstație și mai buna ca in 2011, ceea ce a intros toate scaunele.

- Ruxanda Burlacu este din Chișinau și are 17 ani, dar locuiește in București de doi ani. Este eleva la Colegiul Național de Arte Dinu Lipatti, la Actorie, avand o pasiune pentru scena inca din primii ani de viața, scrie protv.ro.

- Irina Rimes a reacționat dupa ce a fost comparata cu Theo Rose, dupa neințelegerile care au avut loc la „Vocea Romaniei”. Artista din Republica Moldova a lasat un comentariu pe pagina de Instagram a colegei sale de la PRO TV.Dupa neințelegerea care a avut loc la „Vocea Romaniei”, fanii au inceput sa…

- Cosmin Mariciuc, in varsta de 23 de ani, a facut senzație la „Vocea Romaniei” cu o piesa rock. Tanarul, care este student la o facultate din Cluj-Napoca, a reușit sa intoarca toate scaunele cu prestația sa.Cosmin canta de la 4 ani, moștenind talentul din familie. Tudor Chirila, Irina Rimes, Horia Brenciu…

- Moment inedit pe scena Vocea Romaniei 2023. Cunoscuta datorita prestațiilor pline de umor, Anisia Gafton și-a facut prezența la Pro TV, in ediția de vineri seara, 15 septembrie. Spre surprinderea tuturor, actrița de comedie a intors toate scaunele antrenorilor. Anisia Gafton, pe scena Vocea Romaniei…

- Irina Rimes și Tudor Chirila au avut o discuție aprinsa la Vocea Romaniei. Cei doi s-au „luptat” pentru a convinge o concurenta, deși cantarețul voia doar sa-i strice planurile lui Horia Brenciu.

- In seara aceasta incepe Vocea Romaniei! Tudor Chirila a fost impresionat de vocea unei concurente, iar Theo Rose și Horia Brenciu vor fi emoționați pana la lacrimi.Audițiile pe nevazute, din sezonul 11 Vocea Romaniei, incep exploziv, diseara de la 20:30. Unii dintre cei mai buni concurenți vor ajunge…

- Smiley și Gina Pistol s-au distrat aseara la concertul trupei Depeche Mode, care a avut loc la Arena Naționala din București. Au avut și un mare motiv de sarbatoare: artistul a implinit 40 de ani. Cei doi indragostiți au inceput petrecerea de ziua cantarețului chiar de aseara. Mari pasionați de muzica,…