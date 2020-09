Stiri pe aceeasi tema

- Numarul furtunilor tropicale formate in Oceanul Atlantic a fost atat de mare anul acesta, incat Organizatia Meteorologica Mondiala, cea care le denumeste, este pe punctul de a ramane fara prenume, pentru a doua oara in istorie. Listele includeau doar prenume feminine, inițial, iar in 1979 au fost introduse…

- Compania de curierat Urgent Cargus a facut un top al celor mai neobișnuite solicitari pentru curieri. Topul este condus detașat de „cotletul” pe care cei mai mulți clienți il folosesc facand de fapt referire la termenul „colet”. Lista publicata este parte a campaniei de educare „Am / n-am expediat”…

- Copiii ar trebui sa faca școala exclusiv online, dar nu e posibil, pentru ca localitatea nu are nici macar semnal de telefonie mobila. Cele trei cazuri de infectare sunt ale unor persoane care au viza de flotant in comuna, dar care nu locuiesc acolo. „DSP-ul, impreuna cu structurile MAI, au descoperit…

- Potrivit medicilor, cei doi pacienti, un barbat și o femeie, prezentau simptome specifice infectiei cu noul coronavirus, iar boala fusese confirmata prin test. "Au coborat din ambulanța in curtea spitalului și au spus ca nu vor sa ramana. (...) Nu ne-am ințeles cu ei, au devenit violenți…

- Detectorul de masti a fost creat pe baza inteligentei artificiale si functioneaza cu ajutorul unei camere web sau a camerelor de supraveghere. Pentru protejarea identitatii, are si optiunea de pixelare a imaginii. Aplicatia Milnesium Mask Detector este gratuita. Daca dai jos masca, aplicatia emite o…

- S-a nascut la 25 august 1902 in București, ca fiu al lui Nicolae Cioculescu și al Constanței (nascuta Milloteanu). Tatal Post-ul TABLETA DE VINERI – Cornel MARCULESCU – Academicianul Șerban Cioculescu (1902-1988) – profesor la Gaești, județul Dambovița (1924-1935) apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Un urs din Rusia și unul din China s-au luptat la granița dintre cele doua țari. Lupta a fost surprinsa de o camera video, instalata pentru a supraveghea viața animalelor in salbaticie. Cei doi s-au luat la tranta, s-au mușcat și au rupt și gardul de frontiera. Rezultatul luptei intre cei doi uriași…

- Consiliul Concurenței supune dezbaterii publice propunerile de angajamente formulate de Help Net Farma SA in vederea inlaturarii ingrijorarilor concurențiale identificate in contextul preluarii fondurilor de comerț aferente unui numar de 63 de farmacii aparținand Farmaceutica Remedia SA, anunța MEDIAFAX.Cele…