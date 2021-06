Dâmboviţa: Poliţia a deschis dosar penal pentru ucidere din culpă în cazul accidentului de la Aninoasa Politistii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa in cazul accidentului de joi dimineata de la Aninoasa, in care doua persoane au murit si sapte minori au ajuns la spital, ei stabilind, in baza primelor cercetari de la fata locului, ca soferul microbuzului in care se aflau copiii care mergeau la scoala nu s-a asigurat la schimbarea directiei de mers.



In accident a fost implicat un microbuz care efectua o cursa privata si ducea copii la scoala. Microbuzul s-a rasturnat, iar soferul si persoana adulta care insotea copiii au decedat.



"In jurul orei 7,18, pe drumul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Sectiei 2 Ploiesti au deschis un dosar penal pentru profanare de cadavre sau morminte, dupa ce mai multe monumente funerare din Cimitirul Evreiesc au fost distruse. Potrivit datelor comunicate, duminica, AGERPRES, de Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Prahova, politistii Sectiei 2…

- Ieri dimineata, reprezentantii IPJ Prahova au confimat faptul ca, dupa stingerea incendiului de la SC Eco Burn SRL, „in incinta spațiului, polițiștii au identificat un cadavru carbonizat. Acesta a fost ridicat și transportat la Servicul de Medicina Legala Prahova. Ca urmare a cercetarilor și verificarilor…

- Barbatul de 32 de ani s-a rasturnat cu ATV-ul in localitatea Celei din Gorj, oamenii care au vazut intreaga scena au sunat imediat la 112. Din pacate, in ciuda eforturilor depuse de medici, victima a decedat. Polițiștii au deschis un dosar pentru ucidere din culpa. Incidentul a avut loc, duminica, in…

- O explozie puternica a avut loc la o fabrica de aditivi si reciclare din Ramnicu Valcea. Doi angajati au murit si o persoana este ranita. Politia a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa, iar inspectorii de munca verifica daca firma a respectat normele de protectie.

- Un copil de 3 ani a murit dupa ce a fost calcat cu mașina chiar de tatal sau. Incidentul a avut loc luni, in curtea unei societati comerciale din localitatea Vicovu de Jos. Politistii suceveni au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa.

- Politistii suceveni au deschis dosar penal pentru ucidere din culpa, dupa ce un copil in varsta de trei ani a fost calcat de masina condusa de tatal sau, in curtea unei societati comerciale din localitatea Vicovu de Jos, informeaza Agerpres . Potrivit sursei citate, accidentul s-a produs luni, cand…

- O fetita in varsta de un an si zece luni s-a inecat, luni dupa-masa, intr-un parau ce se varsa in raul Sieu, pe raza localitatii bistritene Domnesti, potrivit datelor comunicate AGERPRES de catre purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Bistrita-Nasaud, Crina Sirb. Fetita…

- Politistii au deschis un dosar penal in cazul accidentului suferit, miercuri dupa-amiaza, de deputatul PNL de Vrancea Ion Stefan, in urma caruia acesta a suferit o fractura la gamba si fisuri la oasele faciale, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. "Astazi, in jurul orei 14,00,…