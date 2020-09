Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DIICOT - ST Iasi, impreuna cu ofiteri BCCO Iasi si SCCO Vaslui, au efectuat, marti, 18 perchezitii domiciliare in judetul Iasi, la locuintele unor persoane banuite de savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de risc, trafic de droguri de mare risc si detinere de droguri de risc in…

- Procurorii DIICOT Dambovita au efectuat, miercuri, 18 perchezitii in judetele Dambovita si Ilfov, la domiciliile unor persoane suspectate ca aduceau droguri din Spania, 14 persoane fiind audiate la sediul DIICOT - Biroul Teritorial Dambovita, potrivit Agerpres."La data de 19 august, procurorii…

- Procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Dambovita impreuna cu ofiteri de politie judiciara de la SCCO Dambovita au efectuat duminica 11 perchezitii in judetele Ilfov si Dambovita, la domiciliile unor persoane suspectate de savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de risc si detinere in vederea consumului…

- Polițiștii specializați in combaterea criminalitații organizate din Buzau, impreuna cu procurorii DIICOT, au facut, miercuri, 18 percheziții, la persoane banuite de trafic și deținere de droguri de risc. Dealerii cumparau cannabis din București și il vindeau apoi pe piața locala.Conform unui…

- In perioada starii de urgenta instituite pe teritoriul Romaniei ca urmare a pandemiei cu noul coronavirus 16.03.2020 15.05.2020 , din cauza restrictiilor de circulatie aferente, un palier s a restrans la mai putini dealeri care s au deplasat totusi in municipiul Bucuresti in vederea aprovizionarii,…

- Procurorii continua cercetarile sub aspectul savarsirii infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat, fals intelectual, uz de fals, acces ilegal la un sistem informatic, fals informatic, luare de mita, dare de mita. In dosar au fost efectuate 61 de perchezitii domiciliare in judetele…

- Percheziții in București, Teleorman și alte șapte județe, pentru destructurarea unui grup infracțional specializat in obținerea ilegala de permise de conducere in Eveniment / on 08/07/2020 at 10:58 / O grupare infracționala formata din cetațeni romani și straini, banuita ca facilita obținerea ilegala…