- Doi barbați, de 26 și 37 de ani, din Oțelu Roșu, pe numele carora erau emise mandate europene de arestare pentru jaf armat in Austria, au fost depistați joi de polițiști, informeaza IPJ Caraș-Severin. Cei doi barbați au fost prezentați unui procuror din cadrul Curții de Apel Timișoara, care a dispus…

- Polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Buzau au reținut principalii banuiți in cazul unei fapte de tentativa la furt calificat, doi barbați de 44, respectiv 49 de ani, din Teleorman. ,,Fapta a fost sesizata de catre agentul de paza al unei societați comerciale, ulterior…

- Un barbat de 38 de ani, din Branești, a fost oprit in trafic miercuri seara, pe DN 71, pe raza comunei Doicești. In urma testarii efectuate de catre polițiști, au reieșit indicii cu privire la posibila prezența a unor substanțe psihoactive in organism, tanarul a fost condus la spital pentru recoltarea…

- Un barbat de 38 de ani, a propus mita polițiștilor din Orhei, dupa ce a fost depistat cu incarcatura de masa lemnoasa, fara acte de proveniența. Lemnele urmeaza a fi predate reprezentanților de la Inspecția Ecologica.

- „Fenomenul Voia” revine in prim-plan in județul Dambovița! Sambata seara, polițiștii dambovițeni au depistat pe raza comunei Crangurile alți adolescenți conducand fara permis de conducere. Unul dintre ei, in varsta de 19 ani, a șofat un autoturism dupa ce l-ar fi furat de la o femeie, din satul Voia.…

- Probleme cu legea pentru doi barbați de 40 și 21 de ani, la Timișoara. Ei sunt cercetați pentru furt dupa ce au fost prinși ca taiau un tub de fier de pe un șantier pentru a-l vinde la fier vechi.

- Furtul a fost anuntat la Politie in data de 16 octombrie, de catre un barbat din Brasov, care a anuntat ca in perioada 25 septembrie – 16 octombrie persoane necunoscute au fortat usa de acces intr-un depozit din localitatea damboviteana Baleni Sarbi, depozit care apartine unei societati comerciale,…

- Vineri, 20 octombrie, au avut loc mai multe percheziții in Dambovița, in satele Racovița și Baleni Sarbi, pentru documentarea infracționala a unor persoane. Cinci barbați, cu varste cuprinse intre 19 și 38 de ani, au furat mai multe bunuri din depozitul unei societații, aflat pe raza satului Baleni…