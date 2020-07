Stiri pe aceeasi tema

Situația fara precedent intr-o localitate din Dambovița. Un barbat și o femeie, concubini, care muncesc la abatorul din Germania unde Post-ul Un cuplu de dambovițeni, plecați de la un abator din Germania, au aflat pe drum ca sunt pozitiv Covid-19

In plina pandemie de Covid 19, Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Dambovita se confrunta in momentul de fata cu o mare Post-ul ISJ Dambovita: 16 unitati scolare din mediul rural nu au asistent medical

Institutul Național de Statistica Publica a declarat, astazi, alte trei decese atribuite Covid-19. Decesul numarul 1208 este din Dambovița. Este Post-ul DAMBOVIȚA: Deces atribuit Covid-19, declarat de INSP dupa doua zile. Barbatul avea boli asociate

Ziarul Unirea La Blaj va fi amenajat un alt spital pentru tratarea pacientilor infectați cu COVID-19 : „Spitalul Nou" iși va relua serviciile medicale pentru pacienții non-covid Autoritatile locale din municipiul Blaj, oras in care sunt tratate cazurile grave si critice de COVID-19, au inceput lucrarile…

Acuzații intre PSD și PNL pe subiectul banilor cu care primariile ar trebuie sa lupte impotriva raspandirii Covid-19. Toate UAT-urile Post-ul DAMBOVIȚA: Masurile de combatere a Covid-19! Cine, ce bani a dat? Acuzații intre partide

Pana la acest moment, 41 de persoane, din care 9 angajați ai Centrului Medico Social Racari, aflat in administareare primariei Post-ul Spitalele de Covid-19 din Dambovița, umplute de la Racari. 41 de persoane pozitive

MDI Tv prezinta cazul unui dambovițean mort in urma unei agresiuni fizice, dar pe care medicii legiști l-au sigilat similar Post-ul DAMBOVIȚA: Mort in urma unei agresiuni, sigilat de legiști similar celor decedați de Covid-19

COMUNICAT DE PRESA Cate persoane au fost testate in judetul Dambovița? Cate persoane au fost depistate pozitiv la Covid-19, Post-ul Ionel Petre (ALDE): Intrebari pentru autoritațile județene in contextul Covid-19. "Ceva nu se leaga!"