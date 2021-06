Stiri pe aceeasi tema

- Romania are de facut o consolidare bugetara fara sa loveasca refacerea economiei, iar aceasta ar fi o trasatura ghid pentru constructia politicii macroeconomice, a declarat, joi, presedintele Consiliului Fiscal, Daniel Daianu. In opinia sa, Romania ar putea depasi anul acesta 7% la cresterea economica,…

- Planul Național de Redresare și Reziliența „poate ajuta mult Romania” Foto: Arhiva. Deficitul bugetar al României poate sa coboare sub 3% din PIB în 2024, iar datoria publica sa se situeze sub 55% din produsul intern brut. Câteva condiții trebuie totuși îndeplinite,…

- BUCUREȘTI, 20 apr – Sputnik. Suveranitatea e posibila in UE și e garantata de NATO prin așa numitul ”parteneriat strategic”? ”E o chestie amuzanta sa spui inocent asta”, considera apreciatul politolog și teolog Bogdan Duca. © Photo : U.S. NavyTyphoon-urile britanice din Romania vor ajuta distrugatoarele…

- Compania Johnson & Johnson amana livraarea vaccinului sau in Europa dupa „pauza” impusa in Statele Unite dupa ce mai multe persoane au dezvoltat cheaguri de sange post-vaccin. Grupul farmaceutic american Johnson & Johnson a anuntat marti ca a luat decizia sa amane inceperea distribuirii vaccinului sau…

- Noi avem deja probleme foarte mari în România: deșertificarea solului, efectele secetei, inundațiile care ne copleșesc, deforestarea care a fost salbateca, gropile de gunoi, a declarat profesorul Daniel Daianu, în cadrul unui eveniment organizat de DCNews.„Multe state…