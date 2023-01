Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a fost acuzat ca face balet in lanul de porumb, Petre Daea a raspuns: „Tot timpul fac balet cu mintea. Sa stiti ca fac balet cu mintea tot timpul pentru ca o am la mine. Nu obosesc”.

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a anuntat ca, incepand de luni, se vor vira 1,3 miliarde euro pentru 790.000 de fermieri, ceea ce reprezinta avansul din subventiile acordate in sectorul vegetal si in zootehnie, informeaza AGERPRES . „Incepand de luni vom acorda subventiile in avans, atat pentru…