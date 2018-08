Stiri pe aceeasi tema

- Productia de carbune net a Romaniei a totalizat, in primele sase luni ale anului in curs, 2,05 milioane de tone echivalent petrol, fiind cu 9,3% (209.400 tep), mai mica fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), informeaza…

- Compania Hoteliera InterContinental Romania [CHIR], proprietarul hotelului InterContinental București, unul dintre cele mai recunoscute hoteluri din București, a inregistrat o cifra de afaceri de 59.78 milioane de lei in 2017. Acest rezultat reprezinta o creștere de 14% fața de 2016. Datele financiare…

- Romania apeleaza la ajutorul financiar al UE pentru fermierii romani afectați de apariția virusului pestei porcine africane și de masurile de intervenție, a declarat luni, ministrul Agriculturii, Petre Daea, in Consiliul Uniunii Europene.„Am socotit necesar, stimați colegi, sa va informez…

- Romania apeleaza la ajutorul financiar al UE pentru fermierii romani afectați de apariția virusului pestei porcine africane și de masurile de intervenție, a declarat luni, ministrul Agriculturii, Petre Daea, in Consiliul Uniunii Europene.„Am socotit necesar, stimați colegi, sa va informez și sa ma…

- Asociatia Crescatorilor si Exportatorilor de Bovine, Ovine, Porcine din Romania (ACEBOP) estimeaza ca pagubele care se prefigureaza ca urmare a evolutiei in Romania a virusului pestei porcine africane (PPA) sunt de sute de milioane de euro, ajungand la miliarde de euro, insa subliniaza ca accestea insa…

- Datele arata ca in fiecare ora populatia scade cu 5 romani, iar unde nu scade, pleaca, deoarece suntem pe locul doi la migratie. In acest conditii se pune intrebarea cine va fi aici peste alti 100 de ani. Rata totala de fertilitate in Romania a scazut sub pragul critic (de 2,1 sub care are loc scaderea…

- Productia de carbune net a Romaniei a totalizat, in primele patru luni ale anului in curs, 1,458 milioane de tone echivalent petrol, fiind cu 0,3% (4.900 tep) mai mica fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), informeaza…

- Guvernul a prelungit termenul pana la care crescatorii de oi pot depune cererile pentru a primi ajutorul de minimis pentru comercializarea lanii (subvenția la lana). In ședința din data de 8 iunie 2018 a fost modificata HG nr.500/2017 privind aprobarea schemei “Ajutor de minimis pentru aplicarea programului…