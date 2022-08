Stiri pe aceeasi tema

- Peste 94% din suprafata cultivata cu grau a fost recoltata pana in prezent, a informat, miercuri, ministrul Agriculturii, Petre Daea, care a dat asigurari ca productiile din acest an vor asigura necesarul tarii, dar si disponibilitati de export.

- A fost aprobat Acordul de Parteneriat dintre Comisia Europeana si Romania! Țara noastra va primi in total 31,5 miliarde euro din partea politicii de coeziune in perioada 2021-2027, in cadrul Acordului sau de Parteneriat cu Comisia Europeana, pentru promovarea coeziunii economice, sociale si teritoriale…

- In urma demisiei lui Adrian Chesnoiu, Petre Daea va fi iar ministru al Agriculturii. Acesta a revenit pentru a 5-a oara in Guvern. Petre Daea a fost ales cu unanimitate in PSD pentru a fi din nou ministrul Agriculturii. Iata cu ce replici a uimit publicul de-a lungul timpului! Au ramas in istorie!

- Localitati din judetele Brasov si Mures sunt vizate de o noua avertizare nowcasting Cod galben de vreme instabila, emisa joi de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Mures, Brasov si Alba sunt judetele din Regiunea Centru cu cei mai multi someri, inregistrati in luna martie, iar Covasna si Harghita judetele cu cele mai mari rate ale somajului raportat la numarul populatiei active, potrivit unui comunicat transmis, vineri, 3 iunie, de catre Directia Regionala de…

- Trei noi Programe Operaționale Regionale, aprobate de Guvern: Cați bani primesc județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu Trei noi Programe Operaționale Regionale, aprobate de Guvern: Cați bani primesc județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu In cursul zilei de luni, 30…