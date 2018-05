Stiri pe aceeasi tema

- ”Romania este, din fericire, una dintre tarile care are cele mai curate culturi, dat fiind faptul ca numarul de tratamente este redus, iar cantitatea de substante care se aplica se face intr-o doza moderata, pe baza avertizarilor si controlului pe care il fac specialistii in teren. Aici in zona asta…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, afirma ca dublul standard privind calitatea produselor alimentare, intre diferite state membre, este o realitate, o problema ce poate fi rezolvata prin reglementari unice la nivel european. Aceste reglementari trebuie sa cuprinda…

- Nu vom abandona procentul de minimum 51% produse romanesti in supermarketuri, pentru ca avem o dovada clara ca retailerii accepta acest lucru, a declarat, miercuri, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, la lansarea “Raftului Romanesc” in lanturile de magazine ...

- Vineri, 30 martie 2018, Academia de Studii Economice din București a gazduit dezbaterea cu tema Viitorul Politicii Agricole Comune in contextul noului cadru financiar multianual. La dezbatere au participat Ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, Victor Negrescu, Ministru Delegat pentru…

- Stadiul absorbtiei fondurilor europene si plata subventiilor catre fermieri se afla printre subiectele de pe agenda conferintei de presa ce va fi sustinuta, miercuri, de ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea. De asemenea, seful MADR va oferi detalii despre programul "Tomate romanesti",…

- Romania va sustine mentinerea bugetului Politicii Agricole Comune (PAC) dupa 2020 si a celor doi piloni din cadrul PAC, dar va spune "nu" plafonarii platilor directe, a declarat pentru AGERPRES ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea. Citeste si: Scena politica S-A IMBOGATIT: Un fost…