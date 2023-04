Doua case au luat foc in judetul Constanta. Unde au intervenit pompierii

Pompierii constanteni au fost solicitati la doua incendii, produse azi, 10 aprilie, la un interval scurt unul de celalalt. Primul in jurul oreu 04.57, iar cel de al doilea s a produs in jurul orei 05.06. Primul incendiu s a produs in localitatea Potarnichea,… [citeste mai departe]