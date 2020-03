Daea: Activitatea în spitale şi în agricultură nu poate fi oprită "Fermierii si hrana, alaturi de medici si medicamente, sunt scutul nostru de aparare impotriva dusmanilor nevazuti. Boala si foamea nu se vad, dar se simt. Nu doresc o abordare nihilista, apocaliptica, nu ne ajuta acum. Suntem intr-o situatie dificila, careia trebuie sa ii facem fata, ascultand de autoritati si specialisti, conformandu-ne si contribuind fiecare cu ce putem. Daca fabricile pot fi oprite, daca munca poate fi mutata la domiciliu - online, in anumite sectoare, in spitale si agricultura, activitatea nu poate fi oprita. Munca in camp, in grajd si in fabricile de prelucrare a produselor… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, afirma ca activitatea in spitale si in agricultura nu poate fi oprita, iar munca in camp, in grajd si in fabricile de prelucrare a produselor alimentare se face continuu, la timp, indiferent de vreme sau calendar. "Fermierii si hrana, alaturi…

- “Fermierii și hrana, alaturi de medici și medicamente, sunt scutul nostru de aparare impotriva dușmanilor nevazuți. Boala și foamea nu se vad, dar se simt. Nu doresc o abordare nihilista, apocaliptica, nu ne ajuta acum”, scrie Petre Daea, pe Facebook. “Suntem intr-o situație dificila, careia trebuie…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) suspenda, incepand de joi, 12 martie, activitatea de vizare a carnetelor de rentier agricol, in contextul epidemiei de coronavirus, informeaza institutia potrivit Agerpres. "In contextul masurilor luate de Agentia de Plati si Interventie pentru…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) Dambovita elibereaza, incepand de astazi (n.n. marti, 10 martie), adeverințe pentru beneficiarii Post-ul APIA Dambovita: Se elibereaza adeverinte pentru fermierii care vor sa acceseze credite apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Fermierii vor putea solicita, in curand, plați compensatorii al caror cuantum poate depasi 600 de euro pe hectar! Pentru acest tip de subventii, beneficiarii trebuie sa depuna angajamente multianuale la Agenția de Plați și ... The post Subventii consistente pentru agricultura ecologica appeared first…

- De 10 ani antreprenorii care dezvolta afaceri in agricultura au un susținator de incredere, iar Moldova Agroindbank are un partener și aliat impreuna cu care participa activ la dezvoltarea antreprenoriatului agricol. Agenția de Intervenții și Plați in Agricultura a marcat primii 10 ani de la fondare,…

- Prefectul, Liviu Andrei, a solicitat demiterea din functie a directorului de la Agentia si Plati si Interventii in Agricultura (APIA), Traian Crac, pe motiv ca nu a venit la sedinta. Prefectul mai este suparat si de seful de la Inspectoratul in Const...

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura a demarat zilele trecute o ampla Campanie de informare in randul fermierilor, dedicata exclusiv masurilor delegate de AFIR catre APIA din Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014-2020, cu scopul de a eficientiza implementarea acestora si…