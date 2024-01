Stiri pe aceeasi tema

- Hotii au furat un seif de 200 kg, plin cu bani si bijuterii, ziua in amiaza mare, dintr-o casa din localitatea ieseana Harlau. Au actionat organizat, in timp ce proprietarii nu erau acasa. Exista mai multe piste urmarite in acest moment de catre anchetatori. Politistii banuiesc ca ar putea fi cineva…

- Trei barbati din judetul Galati, suspectati ca, din noiembrie 2023, au dat spargeri in mai multe judete au fost retinuti pentru 24 de ore. Ei au fost prinsi in flagrant, dupa ce au furat dintr-o locuinta din judetul Neamt bunuri si bijuterii in valoare de 40.000 de lei, potrivit news.ro.”In perioada…

- Caz controversat in Craiova! Un barbat in varsta de 77 de ani a fost jefuit chiar de fiica partenerei sale. Femeia ar fi furat 23.000 de euro și bijuterii. Pentru fapta sa, a fost reținuta de oamenii legii și este acuzata furt calificat.

- Polițiștii judiciariști din cadrul Biroului Investigații Criminale – Poliția Municipiului Suceava au documentat activitatea infracționala și au administrat material probator inclusiv prin desfașurarea unei percheziții domiciliare, intr-un dosar penal privind o fapta de furt cu prejudiciu mare sesizata…

- O chelnerița romanca a furat o suma uriașa de bani din barul in care muncea, in orașul spaniol Irun.Femeia a fost ospatarița in barul din Spania, in perioada 2016-2019, timp in care și-a insușit, prin diferite metode, suma de 116.000 de euro. Parchetul considera ca faptele constituie infracțiunea…

- Un lanțișor și un inel, un telefon și doua grame de cannabis sunt platite scump de trei tineri din Oradea, care au fost condamnați la ani buni dupa gratii și la achitarea a 25.000 de lei, daune morale.

- Un judecator de drepturi și libertați din cadrul Tribunalului Bihor a hotarat, miercuri seara, sa-l puna sub control judiciar pentru 60 de zile pe Valentin Ciprian George Potre, de 38 de ani, cunoscut sub apelativul „Valu”, agent de poliție in Oradea.

- Unsprezece bijuterii din aur, care aparțin patrimoniului istoric al Ucrainei, cu o valoare estimata la peste 60 de milioane de euro, au fost gasite in Spania, unde traficantii urmau sa le vanda ilegal, a anuntat luni politia spaniola, citata de AFP, scrie presa romana .