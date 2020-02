Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 26 ianuarie 2020, in jurul orei 19,15, o femeie de 82 de ani, din comuna Bistra, in timp conducea un autoturism pe DN 75, pe raza comunei, nu a adaptat viteza la condițiile de drum și intr-o curba a pierdut controlul asupra autoturismului, intrand in coliziune cu un gard din beton. In urma accidentului,…

- Adrian Minune și-a petrecut si el vacanța la Poiana Brașov, in același stabiliment cu cele doua legende ale tenisului. Adrian Minune, la volanul unui bolid de aproape jumatate de milion de euro Deși nu se numara pe lista artiștilor care ar fi trebuit sa presteze, Adrian Minune s-a lasat…

- Peste 90.000 de oameni au fost prezenți, in noaptea de Anul Nou, la spectacolul „Revelion 2020. Disco Night Fever”, organizat de Primaria Municipiului București (PMB), informeaza Municipalitatea.„In noaptea dintre ani, 11 artiști și trupe locale și internaționale de pe scena „Revelion 2020.…

- Cei care au trecut pragul dintre ani in centrul Piteștiului s-au bucurat de spectacolul organizat de municipalitate. In deschiderea show-lui, la ora 23:00, a avut loc un recital A&AT (Andrei și Adrian Tase), iar la miezul nopții pe scena din Piața Primariei a urcat trupa Bere Gratis care a facut senzație…

- Au trecut mai bine de doi ani de la moartea Denisei Raducu, iar durerea e la fel de mare pentru familia și apropiații artistei! In aceasta perioada, cand obișnuiau toți sa se stranga la masa, alaturi de cantareața, gandul este tot la ea. Tot ce le ramane de facut este sa și-o aminteasca pe Denisa, așa…

- Vestea morții lui Cornel Galeș i-a șocat pe apropiații acestuia! Vaduvul Ilenei Ciuculete s-a stins din viața duminica (1 decembrie), intr-un teribil accident de mașina produs in Spania. Tragedia s-a petrecut in localitatea Torrent, langa Valencia. Barbatul avea doar 57 de ani, potrivit click.ro. Cu…

- Un barbat de 29 de ani, din Putna, si-a pierdut viata in timpul noptii trecute, in urma unui accident petrecut in localitate. Accidentul s-a petrecut inainte de ora 04.00, cand un autoturism VW Golf scapat de sub control a lovit un gard metalic, fiind grav avariat. La fata locului a actionat un ...

- InZIDerabilii este un proiect de revitalizare urbana ce promoveaza toleranta si coeziunea sociala initiat de artistul HarceaPacea si Asociatia Culturala Moldavia in parteneriat cu Asociatia RomaJust, co-finantat de Administratia Fondului Cultural National. Verrnisajul expozitiei de picturi murale a…