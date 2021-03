Dacul liber contra vikinguțelor In sfarșit, l-a enervat ceva și pe președintele federației de handbal! Nu ce trebuia, dar nu conteaza, important este sa vada populația ca iți umfli mușchii la dușmanii din Nord Președintele Alexandru Dedu la aeroport, la revenirea din Muntenegru. "Sa le fie rușine!", spune catranit conducatorul handbalului romanesc, și preț de o clipa te gandești ca omul a ințeles ca așa nu se mai poate. Nici vorba. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol si foto: GSP.ro

