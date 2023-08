Stiri pe aceeasi tema

- 11-15 august| Festivalul Roman Apulum 2023: Grupul de reenactment istoric „Legio Prima Italica” va participa și anul acesta la Batalia pentru Dacia 11-15 august| Festivalul Roman Apulum 2023: Grupul de reenactment istoric „Legio Prima Italica” va participa și anul acesta la Batalia pentru Dacia Grupul…

- FOTO: Fotografii gasite intr-o camera veche de peste 40 de ani, cumparata din Alba Iulia. Se cauta persoanele care apar pe imagini O artista din Alba Iulia, Ioana Ciolea, a cumparat recent de la o consignație din municipiu un aparat de fotografiat vechi de peste 40 de ani. In acesta se aflau doua filme…

- PROGRAM Festivalul Roman Apulum 2023, intre 11 și 15 august, la Alba Iulia. „Batalia pentru Dacia” și lupte de gladiatori Festivalul Roman „Apulum” – Batalia pentru Dacia, unul dintre cele mai așteptate evenimente din Alba Iulia, se va desfașura in acest an in perioada 11-15 august. Albaiulienii și…

- 4-6 august | Program Truck Tunning Art 2023, la Alba Iulia: Zeci de mii de cai putere și sute de pasionați vor incerca sa iși adjudece 11 categorii și 34 de cupe Program Truck Tunning Art 2023, la Alba Iulia: Zeci de mii de cai putere și sute de pasionați vor incerca sa iși adjudece 11 categorii și…

- In organizarea Centrului Cultural Cugir, sambata, 22 iulie 2023, la Cugir se desfașoara Ziua Cetații Singidava – ediția a III-a, eveniment ce va avea loc pe Dealul Cetații și va debuta la ora 11.00 cu deschidera taberelor și atelierelor meșteșugarești de catre Garda Apulum și Dacii Singidavei. De la…

- Hoț din Alba, speriat de moarte de doi tineri aflați pe bancheta din spate a mașinii pe care incerca sa o jefuiasca ”Ghinionul” unui hoț din Alba este detaliat de magistrații judecatoriei Alba Iulia, intr-un dosar de furt calificat, unde doi tineri au fost condamnați pentru cateva furturi marunte. …

- SC YAK CONFEX SRL: Anunț public privind adoptarea planului fara aviz de mediu (P) S.C. Yak Confex S.R.L., cu sediul in Alba Iulia, str. Gemina, nr. 2A, jud. Alba, titular al PUZ: “Elaborare PUZ in vederea construirii unei hale de producție și realizare accese”, amplasat in: județul Alba, Alba Iulia,…

- Dupa mai multe verificari și vizionarea unor imagini de pe camerele de supraveghere, polițiștii locali au reușit sa afle cine se face vinovat de inscripționarea mai multor bunuri aflate pe domeniul public. Este vorba despre doi minori din municipiu, un baiat și o fata. Spre exemplu, in data de 13 mai…